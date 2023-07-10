В Кремле отреагировали на строительство завода БПЛА Bayraktar на Украине Песков: в Москве рассчитывают, что отношения Анкары и Киева не будут направлены против РФ

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной. При этом в России надеются, что такая политика не будет направлена против Москвы, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о строительстве завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украине. Он подчеркнул, что Москва намерена продолжать отношения с Анкарой, которые «действительно многогранны», передает ТАСС.

У Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас, — сказал Песков.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.

Ранее на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), о чем сообщил украинский президент Владимир Зеленский. В прошлом году они сдались российским военным во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Согласно условиям обмена, «азовцы» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.