В Кремле признали, что в ряде случаев указ о мобилизации нарушали Песков: есть нарушения указа о частичной мобилизации, ошибки исправляют

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что имеются нарушения указа о частичной мобилизации, передает Telegram-канал РБК. В Кремле надеются, что все ошибки при призыве в рамках частичной мобилизации будут исправлены.

Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и нужную работу проводят наши журналисты, представители общественных организаций, общественные организации. Эта важная информация доводится до регионов, до МО. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются, надеемся, что темпы устранения повысятся, все ошибки будут исправлены, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в ороде Велиже Смоленской области сотрудники военкомата забрали на военную службу 57-летнего пенсионера. Отмечается, что у мужчины находится на иждивении дочь-инвалид, прикованная к коляске. Сам он также страдает от сердечных болезней.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Минобороны устранить нарушения, допущенные при проведении частичной мобилизации. Он указал, что военкоматы нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Фадеев подчеркнул, что правила мобилизации должны соблюдаться неукоснительно, чтобы не подрывать доверие народа.