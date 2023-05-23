Путин может обсудить с Совбезом атаку ДРГ на Белгородскую область Песков: Путин 26 мая может обсудить с Совбезом России атаку диверсантов на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на регулярном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 26 мая может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область. По словам представителя Кремля, «как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам», передает ТАСС.

Конечно, это (произошедшее в Белгородской области. — NEWS.ru) чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его (вопрос об атаке диверсантов. — NEWS.ru) затронут, — сообщил Песков.

22 мая украинские диверсанты атаковали Белгородскую облаcть. Губернатор Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА былo сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Песков в свою очередь заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.

Позже заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «уничтожать как крыс» украинские ДРГ, а не брать диверсантов в плен. По его словам, утверждения Киева о непричастности к вылазкам диверсантов в РФ, абсолютным враньем, так как за подобные акты ответственны «спонсоры киевского режима», а именно США, ЕС и Британия.