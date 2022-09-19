В Кремле пообещали дать должный ответ на любые претензии на Крым

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

На любые претензии на Крым будет дан должный ответ. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об обязанности Запада поставить Киеву ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью страны, передает РИА Новости.

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что республикам Донбасса — независимым государствам, признанным РФ, — Москва помогает в обеспечении безопасности.

Ранее Подоляк на своей странице в соцсети Twitter призвал жителей «оккупированных территорий, включая полуостров Крым», следить за сообщениями и готовиться к мероприятиям по «деоккупации». Он посоветовал им уже сейчас обустроить укрытия, запасаться водой и зарядить внешние аккумуляторы для гаджетов.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в ответ заявил о том, что офис Зеленского побеждает Россию «только языком». По словам сенатора, в Киеве никак не могут смириться с поражением.