В Кремле поддержали Китай в переговорах с США по Тайваню Песков: Москва солидарна с Си Цзиньпином по недопустимости вмешательства в дела Тайваня

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Кремль солидарен с позицией главы КНР Си Цзиньпина по вопросу Тайваня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские власти с уважением относятся к суверенитету и территориальной целостности Китая. Песков подчеркнул, что ни одно государство в мире не вправе подвергать сомнению независимость других стран. Он добавил, что таким поведением можно лишь дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на мировой политической арене. Ранее китайский лидер заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела островного государства.

Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая. Считаем, что ни одна страна в мире не имеет права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. Мы убеждены, что подобное поведение на мировой арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность, а мир и так перенапряжен обилием региональных и общемировых проблем. Конечно, подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, — заявил Песков.

28 июля президент США Джо Байден провел переговоры с Си Цзиньпином, которые продолжались 2 часа 17 минут.

Одной из главных тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала растущая напряженность вокруг Тайваня. Байден заверил, что Штаты не поддерживают независимость острова, на что Си Цзиньпин ответил, что тот, кто «играет с огнем, обожжется сам».

До этого сообщалось, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море, чтобы в дальнейшем обеспечить выход в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота вызвана ожидающимся визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Издание Global Times отмечает, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.