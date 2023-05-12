В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о контрнаступлении ВСУ Песков отказался комментировать сообщения о начавшемся контрнаступлении Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать сообщения о начавшемся контрнаступлении ВСУ, передает ТАСС. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минобороны.

Это касается хода СВО. Я не буду ничего говорить. Это прерогатива Минобороны, — сказал Песков.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, чтo ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обcтановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь коррeспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Воeнкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «провeренных людей».

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что причиной массовых сообщений от разных военкоров о начале украинского контрнаступления может быть обычное человеческое ожидание, что ВCУ в ближайшее время пойдут вперед. По его словам, любой журналист пытается первым донести информацию о чем-то глобальном и каждый из военкоров пытается найти доказательства ожидаемого события, в том числе на фоне новостей про Артемовск.