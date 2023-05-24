В Кремле ответили на угрозы секретаря СНБО Украины приграничным регионам РФ В Кремле негативно восприняли слова секретаря СНБО Украины об угрозах диверсий в приграничных регионах РФ

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Кремль негативно воспринял заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, пригрозившего осуществить диверсии в Брянской и Курской областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее высказывание Данилова прозвучало на фоне нападения диверсантов на Белгородскую область, совершенного 22 мая, передает ТАСС.

Негативно, — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к угрозам Данилова.

Секретарь СНБОУ ранее заявил в эфире телемарафона, что атака диверсантов на Белгородскую область не повлияет на ситуацию с безопасностью на Украине. Он назвал вторжение вооруженной группы диверсантов внутренним делом России.

Данилов не исключил, что подобные вылазки повторятся, указав, что Брянская, Курская, Воронежская и другие российские регионы «не могут быть в безопасности». Глава СНБОУ связал это с тем, что в РФ, по его мнению, растет количество россиян, недовольных властью.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим контртеррористической операции, который был введен в регионе в связи с нападением диверсантов. Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики, проникшие в регион, были уничтожены.