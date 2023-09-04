В Кремле ответили на вопрос о формате участия Путина в саммите G20 Песков: пока не принято решение по формату участия Путина в саммите G20

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

Пока точно не могу сказать. Там точно на месте будет министр иностранных дел Лавров, что касается президентского формата, то решение еще пока не принято, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин не будет принимать участие в мероприятиях саммита. Вместо него главой российской делегации станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Помимо членов «Большой двадцатки» приглашения на саммит также получили некоторые другие государства, в том числе Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Участие в саммите также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецких СМИ, глава государства может передать странам G20 условия и намерения Путина по прекращению конфликта на территории Украины.

Позднее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин также может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. Причины возможного отказа главы государства от поездки остаются неизвестными. Ожидалось, что на площадках саммита он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, который уже подтвердил свое участие.