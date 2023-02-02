В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал разглашать дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он пообещал проанонсировать выступление главы государства, передает ТАСС.

Дату послания Федеральному собранию Кремль пока не разглашает. Мы своевременно проинформируем вас о дате послания, — сказал Песков.

В конце декабря прошлого года Путин заявил, что не состоявшееся послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Ранее появились сообщения, что мероприятие может состояться 20–21 февраля.

Песков ранее назвал гаданиями на кофейной гуще предположения СМИ о сроках послания Путина Федеральному собранию. Он добавил, что в письменном виде обращения быть не может.

Говоря о дате прямой линии, Песков неоднократно заявлял, что она пока не определена и о ней сообщят дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.