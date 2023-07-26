В Кремле отреагировали на высылку дипломатов из Молдавии Песков: решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Решение Молдавии сократить численность дипмиссии РФ является продолжением недружественной линии руководства страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что такие шаги Кишинева не останутся без ответа со стороны России. Песков подчеркнул, что Молдавия сознательно ухудшает отношения с Москвой.

К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, — сказал Песков.

О сокращении числа российских дипломатов ранее заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия якобы много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что они являются ничем иным как «фантазийным рассказом». Истинной целью таких обвинений является нагнетание антироссийской истерии, считает она.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение о сокращении числа дипломатов — стратегическая ошибка со стороны руководства Молдавии. Это обусловлено тем, что стране выгодно сотрудничать с Россией. Кроме того, далеко не все жители республики разделяют позицию правительства в отношении РФ. По мнению сенатора, Молдавии грозит масштабный кризис.