Джабаров предрек Молдавии масштабный кризис из-за решения по дипломатам РФ

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Сенатор Владимир Джабаров

Сокращение числа российских дипломатов в Молдавии является стратегической ошибкой руководства страны, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, она может привести к масштабному кризису в Молдавии, так как далеко не все жители страны выступают за разрыв отношений с Россией.

Думаю, это стратегическая ошибка Молдавии, из-за которой страна стоит на пороге масштабного кризиса, — заявил сенатор.

Джабаров также подчеркнул, что хорошие отношения с Россией выгодны Молдавии. Это обусловлено тем, что страна получает относительно дешевый российский газ. Кроме того, около 2 млн молдаван работают и зарабатывают деньги в России.

Так что выходит, что с одной стороны они хотят иметь такого торгового партнера, как Россия, с другой — делают все, чтобы эти связи уничтожить, — отметил он.

Вместе с тем сенатор заявил, что Россия обязательно ответит на решение Молдавии. Однако в иностранных посольствах работает лишь небольшое количество дипломатов, поэтому зеркальные меры не окажут должного воздействия. Российская сторона обдумает все возможные варианты, подытожил сенатор.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Молдавии уведомило посольство России о сокращении числа российских дипломатов в стране. По словам главы ведомства Нику Попеску, Молдавия якобы «много лет была целью враждебной политики, проводившейся российским дипломатическим представительством». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления «фантазийным рассказом», целью которого является нагнетание антироссийской истерии.