Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом

Фото: МИД РФ

Официалный представитель МИД Мария Захарова

Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства в Кишиневе являются голословными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию.

Это опус, это какой-то фантазийный рассказ. К реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, — сказала Захарова.

Она уточнила, что истинной целю подобных обвинений является нагнетание «антироссийской истерии» и недружественных действий Молдавии.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее заявил, что ФСБ России создает шпионскую сеть в республике. Представители российского посольства отвергли эти обвинения, заявив, что с сожалением относятся к подобным заявлениям молдавских чиновников. При этом они подчеркнули, что обвинения России в дестабилизации уже давно стали «визитной карточкой» в рамках скоординированной антироссийской линии стран Запада.

Позже Министерство иностранных дел Молдавии уведомило посольство РФ о сокращении числа российских дипломатов в стране.