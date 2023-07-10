Посольство России отреагировало на «шпионский скандал» в Молдавии Посольство России отвергло обвинения в создании шпионской сети в Молдавии

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Молдавия своими обвинениями в адрес России о создании разведывательной сети в республике придерживается антироссийской линии Запада, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Кишиневе. В дипмиссии подчеркнули, что с недоумением узнали о «руке Москвы» в очередном «шпионском скандале».

Обвинения России в «дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы» стало уже своеобразной «визитной карточкой» в рамках скоординированной антироссийской линии «коллективного Запада». С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной, — заявили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что Россия в отличие от западных стран уважает суверенитет других государств и не допускает вмешательств в их дела.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании шпионской сети в республике. Перед этим, 7 июля, молдавский парламент одобрил во втором чтении закон, позволяющий СИБ осуществлять слежку, проводить прослушку и перехватывать корреспонденцию с разрешения суда.

28 июня МИД Молдавии обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения двух стран в значительной степени пострадали после того, как Россия начала СВО на Украине.