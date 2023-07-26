Молдавия сократит число российских дипломатов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии уведомило посольство РФ о сокращении числа российских дипломатов в стране, сообщил глава ведомства, вице-премьер страны Нику Попеску. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение принималось совместно с другими ведомствами.

Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Молдавии, — заявил Попеску.

В своем выступлении на заседании правительства чиновник подчеркнул, что Молдавия «много лет была целью враждебной политики, проводившейся российским дипломатическим представительством». По мнению Попеску, дипломаты должны быть сосредоточены на развитии доброжелательных отношений, а не на дестабилизации.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее заявил, что ФСБ России создает шпионскую сеть в республике. Представители российского посольства отвергли эти обвинения, заявив, что с сожалением относятся к подобным заявлениям молдавских чиновников. При этом они подчеркнули, что обвинения России в дестабилизации уже давно стали «визитной карточкой» в рамках скоординированной антироссийской линии стран Запада.