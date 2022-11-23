В Кремле отреагировали на «неловкие» высказывания политологов о Казахстане Песков: высказывания политологов «за гранью фола» о Казахстане не выражают позицию Кремля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать политологов, допускающих «крайне неловкие» высказывания на телевидении о Казахстане, так как они не выражают позицию Кремля, передает телеканал «Хабар 24». Ранее политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан «следующей проблемой» после Украины.

Я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения <…> Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля, — сказал Песков.

Ранее сотрудники полиции в казахстанском городе Актобе задержали женщину, записывавшую видео с оскорблениями россиян. В видеоролике показано, как жительница Казахстана пристает к гражданам РФ, стоящим в очереди в банк, называя их русскими, «сбежавшими от мобилизации», и «диверсантами». Женщине не понравилось, что россияне приехали в ее страну, в связи с чем она пообещала, что казахи будут их притеснять.