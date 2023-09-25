В Кремле отреагировали на чествование нациста в парламенте Канады Песков: прием экс-эсесовца в парламенте Канады — неряшливое отношение к памяти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неряшливым отношением к памяти чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что у преступлений нацистов не может быть срока давности.

Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов сколько-нибудь лет им не было. Здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобная неряшливость, конечно, возмутительна, — сказал Песков.

Он добавил, что во многих западных странах, включая Канаду, молодое поколение не знает истории Второй мировой войны и не имеет представления об угрозе фашизма. По его словам, это чревато тем, что фашизм будет проявляться «то там, то сям». В частности, он «пытается встать на ноги» в центре Европы, на Украине. Песков подчеркнул, что Россия ведет с ним непримиримую борьбу.

Ранее сообщалось, что спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота принес публичные извинения за присутствие в законодательном органе бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка.

Канадские парламентарии и премьер-министр страны Джастин Трюдо рукоплескали нацисту на прошлой неделе. Его пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе в президентом Владимиром Зеленским.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД страны и в офис Трюдо. По его словам, приглашением нациста в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.