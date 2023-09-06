Песков заявил, что армяно-американские учения вызывают настороженность

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Дмитрий Песков

Совместные военные учения Армении и США вызывают настороженность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Кремль будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.

Безусловно, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации, — сказал Песков.

Совместные учения военных Армении и США намечены на 11–20 сентября. Они пройдут на базе учебного центра «Зар».

Ранее об этих учениях высказался первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, это продолжение политики по целенаправленному отходу от России.

Он напомнил об интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он сказал о необходимости уйти от российской зависимости, и призыве представителя НАТО к Армении вступить в Альянс сразу после этого. Также Затулин напомнил, что Армения до этого отказалась участвовать в учениях ОДКБ и выразила на официальном уровне недоверие к данной структуре.