15 апреля 2026 в 10:13

Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе

Вооруженного мужчину арестовали у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вооруженный мужчина в бронежилете был арестован после того, как выстрелил из пистолета недалеко от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Ранчо-Палос-Вердес (Лос-Анджелес), сообщает New York Post. Инцидент произошел еще неделю назад, но подробности стали известны только сейчас.

По данным шерифа округа Лос-Анджелес, 33-летний житель Глендейла Шон Стейнер бродил по району в бронежилете, способном остановить винтовочные пули, с винтовкой, револьвером и двумя пистолетами. На его полуавтоматической винтовке, стилизованной под образ Джокера, были надписи «Ты чего такой серьезный?» и «Давай нарисуем улыбку на этом лице».

Сначала очевидцы заметили мужчину с оружием у пешеходных троп, затем он побежал через дорогу, где его и задержали. Винтовка Стейнера была с патроном в патроннике и полностью снаряженным магазином. Также у него изъяли дополнительный арсенал и пистолет с оранжевым наконечником, имитирующим игрушечное оружие.

Сам задержанный признался, что выстрелил из пистолета незадолго до ареста, чтобы «выпустить пар». Власти благодарят бдительного гражданина, который сообщил о подозрительном человеке. Инцидент удалось пресечь до того, как кто-либо пострадал.

Накануне сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Ступино мужчину, бегавшего с топором в руках возле жилого дома и детской площадки. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что «разгонял демонов».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

