В Кремле оценили идею переименовать Курильские острова Песков: инициатива РГО по переименованию Курильских островов приветствуется

Остров Итуруп, Южные Курилы / Фото Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею переименования Курильских островов. Он отметил, что инициативы, предложенные на местном уровне, всегда приветствуются, передает РИА Новости. Представитель Кремля также заметил, что ранее подобную идею уже озвучивали в Русском географическом обществе (РГО).

Конечно, инициатива с места, то, что называется, всегда приветствуется​. Я хочу вам напомнить давнюю инициативу Русского географического общества, президентом которого является глава Минобороны Сергей Шойгу, а попечительский совет которого возглавляет президент [России Владимир] Путин. Как раз РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь об иностранных по этимологии, всё-таки менялись на наши исконно русские, — уточнил Песков.

Он также добавил, что подобное предположение в РГО высказывали уже давно.

Накануне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин озвучил предложение переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времён Русско-японской войны. По его словам, один из островов предлагается назвать в честь контр-адмирала Российской империи Всеволода Руднева. Рогозин отметил, что отсутствие русских названий вызывает у него чувство «сомнения» о принадлежности островов России.