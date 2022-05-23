Рогозин захотел переименовать Курилы

Дмитрий Рогозин / Фото Roscosmos/via Global Look Press

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радио Sputnik озвучил предложение переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времён русско-японской войны. Так, например, один из островов предлагается назвать в честь контр-адмирала Российской империи Всеволода Руднева. Рогозин отметил, что отсутствие русских названий вызывает у него чувство «сомнения» о принадлежности островов России.

Почему эти острова не имеют русских названий? Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», — поделился генеральный директор «Роскосмоса».

Он добавил, что группу островов Хабомаи можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

По его словам, острова, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью.

Министерство иностранных дел РФ ранее объявило персонами нон-грата 63 гражданина Японии. В чёрном списке значатся премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимасе Хаяси, а также министры финансов, обороны и юстиции Японии. Сообщается, что причиной такого решения послужила «неприемлемая риторика в адрес Российской Федерации», а также ранее наложенные аналогичные санкции на граждан РФ.