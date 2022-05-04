Россия запретила въезд премьер-министру Японии МИД России запретил въезд в страну 63 гражданам Японии, включая премьер-министра Кисиду

Фумио Кисида / Фото Yoshio Tsunoda/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 63 гражданина Японии, говорится в сообщении дипведомства. В чёрном списке значатся премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимасе Хаяси, а также министры финансов, обороны и юстиции Японии. Сообщается, что причиной такого решения послужила «неприемлемая риторика в адрес Российской Федерации», а также ранее наложенные аналогичные санкции на граждан РФ.

Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ, — сказано в сообщении МИД РФ.

Накануне в Японии назвали Россию ответственной за ухудшение отношений. По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым.

В конце апреля власти Японии решили приостановить на неопределённый срок безвизовые обмены с Россией, в рамках которых японские граждане могли посетить «северные территории» — так в Японии называют острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Это решение принято на фоне проведения Россией специальной операции на Украине и введения Японией санкций против РФ.