Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России / Фото Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Власти Японии решили приостановить на неопределённый срок безвизовые обмены с Россией, в рамках которых японские граждане могли посетить «северные территории» — так в Японии называют острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщает NHK. Это решение приняли на фоне проведения Россией специальной операции на Украине и введения Японией санкций против РФ.

Власти выразили сочувствие жителям Японии, но отметили, что в связи с положением на Украине нынешняя ситуация не располагает к проведению согласований с Россией по этому вопросу. Из-за пандемии коронавируса безвизовые обмены с Россией не проводились два года.

Поездки в рамках безвизового обмена обычно проходили с мая по октябрь. Они начались в 1992 году на основании межправительственной договорённости для улучшения взаимопонимания народов России. За этот период в Японии побывали несколько тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили несколько тысяч японцев.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее сообщалось, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» южные Курильские острова как «незаконно оккупированные». Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предложил японской стороне «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курил. Он заявил, что нельзя пересматривать итоги Великой Отечественной войны, согласно которым Токио — «побеждённая сторона».