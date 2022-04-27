Япония назвала Россию ответственной за ухудшение отношений

Хирокадзу Мацуно / Фото Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым, передаёт ТАСС.

Он отметил, что к ухудшению российско-японских отношений привела спецоперация на Украине.

Несмотря на это российская сторона пытается переложить ответственность на Японию — и это совершенно неприемлемо, — сказал генсек.

Комментируя отмену безвизовых поездок граждан Японии на южную часть Курильских островов, Мацуно заявил, что в Токио понимают чувства бывших японских жителей региона и хотят каким-либо образом поспособствовать улучшению ситуации. Однако с учётом ситуации на Украине речи о переговорах с Москвой по вопросу возобновления таких поездок пока быть не может.