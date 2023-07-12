В Кремле оценили сведения о бойцах «Вагнера» на одном из ядерных хранилищ Песков назвал дезинформацией сообщения о добравшихся до ядерного хранилища бойцах «Вагнера»

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» якобы добрались до одного из ядерных хранилищ, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Такие сведения он назвал «очередным вбросом».

У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс, — сказал спикер Кремля.

Так он прокомментировал недавнее заявление директора главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Тот утверждал, что во время событий 24 июня одна из продвигавшихся на Москву колонн ЧВК «Вагнер» свернула с трассы М-4 и добралась до ядерного хранилища «Воронеж-45». Речь идет о закрытом военном объекте в 200 километрах к востоку от Воронежа.

Ранее сообщалось, что часть подразделений ЧВК «Вагнер» разместилась на территории Белоруссии. Там, по информации Минобороны республики, бойцов будут привлекать к обучению военнослужащих. Президент страны Александр Лукашенко уверен, что вагнеровцы могут поделиться своим боевым опытом, рассказав, в частности, об эффективности вооружения.

В то же время оставшиеся в России бойцы ЧВК «Вагнер», как заявлял первый зампредседателя оборонного комитета Госдумы Андрей Красов, могут принести пользу ВС РФ.