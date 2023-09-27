В Кремле оценили слова Хиллари Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО Песков: Запад сам отказался обсуждать гарантии безопасности для России

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Запад решительно отказался обсуждать гарантии безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о «вине» Владимира Путина в расширении НАТО, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что это стало причиной СВО, которая «проводится и продолжается».

Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать, — заявил Песков.

Ранее Клинтон обратилась к Путину по имени. Она сделала это на выступлении в Госдепартаменте. Комментируя расширение НАТО, Клинтон заявила, что российский президент «сам навлек это на себя».

26 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. По его мнению, Запад «ведет поход против России» и использует для этого «марионеточный киевский режим». Патрушев полагает, что конфликт на Украине стал итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и попыткой Вашингтона помешать сформировать многополярный мир.