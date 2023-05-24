В Кремле оценили шансы на мир с Украиной Песков: предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, так как предпосылок для этого пока нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Кремль какой-либо из ранее предложенных планов по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, специальная военная операция продолжается.

Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что переговоры с представителями Украины невозможны, так как Киев на законодательном уровне запретил проводить переговорный процесс с Россией.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.