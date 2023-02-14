В Кремле указали на третьего участника конфликта на Украине Песков: НАТО является враждебной организацией, которая вовсю участвует в конфликте на Украине

Североатлантический альянс активно пытается показать свою вовлеченность в военном конфликте России и Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, НАТО является враждебной для РФ организацией, и на Украине российские войска борются в том числе и с силами Альянса, передает РИА Новости.

НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности, — сказал Песков.

Накануне генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что подготовка НАТО к конфликту на Украине началась еще в 2014 году. По его словам, именно тогда начались столкновения РФ и Украины, поэтому Блок стал наращивать свое присутствие в граничащих с Россией государствах и увеличил оборонные расходы.

В рамках пресс-конференции Столтенберг также заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты Альянса. Столтенберг добавил, что на данный момент темп поставок на Украину превышает темп производства стран НАТО. В этой связи в Альянсе намереваются увеличить свои цели по запасам боеприпасов. По его мнению, нынешнюю стадию конфликта можно назвать войной логистики.