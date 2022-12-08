В Кремле оценили признание Зеленского человеком года Песков: объявление Зеленского человеком года укладывается в рамки русофобского мейнстрима

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявление президента Украины Владимира Зеленского человеком года укладывается в рамки «русофобского мейнстрима» в Европе, передает ТАСС. По его словам, редакционное решение носит «зашоренный» и «оголтелый» характер.

Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер, — сказал Песков.

Накануне Time назвал Зеленского человеком года. Кроме того, издание присудило это звание и «духу Украины». Такого звания они удостоились «за доказательство того, что мужество может быть таким же заразительным, как и страх, за побуждение людей и наций объединиться в защиту свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии».

Позднее Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы. По версии издания, из-за лидерских качеств главы республики Запад не игнорирует проблемы Украины, а самому политику удалось заставить Европу делать «все, что он хочет».