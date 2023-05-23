Депутаты Госдумы запретили проезд польских фур Володин: депутаты Госдумы запретили проезд польских фур по территории России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за запрет на проезд польских фур через Россию, сообщил в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его оценке, Польша потеряет €8,5 млрд доходов.

Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся, — написал Володин.

Ранее с такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. По его мнению, соответствующая мера должна вступить в силу с 1 июня. Свое предложение парламентарий назвал ответом на захват школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля. Депутат также сообщил о повышении стоимости дизельного топлива в 1,5–2 раза для польских фур на заправках в России.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.