В Кремле оценили готовность к контактам с Шольцем Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонного разговора с Шольцем

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Олаф Шольц

В графике президента России Владимира Путина нет планов касательно телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, однако российский лидер по-прежнему открыт для общения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее германский канцлер сказал, что намерен продолжать общение по телефону с Путиным, «потому что необходимо разговаривать друг с другом».

Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов, — так ответил Песков на вопрос, есть ли такие планы у президента РФ.

Политолог Андрей Кортунов ранее выразил мнение, что переговоры между Владимиром Путиным, Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжатся в 2023 году, поскольку европейские лидеры считают это необходимым. Развитие отношений между российским президентом и главами европейских стран в 2023 году ожидать не стоит, отметил он.

Последний раз Путин общался с Шольцем в начале декабря 2022 года. Основной темой телефонного разговора лидеров двух стран стала ситуация вокруг Украины. В ходе разговора российский лидер призвал немецкую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Кроме того, канцлер ФРГ и глава российского государства обсудили реализацию стамбульских «пакетных» договоренностей и теракты на «Северных потоках».