В Кремле не стали комментировать обмен пленными между Россией и Украиной Песков заявил, что не может комментировать обмен пленными между Россией и Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать обмен пленными между Россией и Украиной, передает ТАСС. По его словам, если появится дополнительная информация, ее обнародуют.

Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Была информация по линии нашего Минобороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует, — заявил Песков.

Как рассказали в Киеве, в рамках обмена России выдали 55 пленных, а Украине 215. На Украину вернулись командиры полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). Всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине.

Тем временем в ООН рассчитывают, что Россия и Украина договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех». Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал этот вариант «позитивной вещью». При этом он подчеркнул, что непосредственно ООН обычно не содействует подобному обмену, это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.