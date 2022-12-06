Песков заявил об отсутствии циркуляров по празднованию Нового года Песков заявил, что не видел единых рекомендаций для регионов по празднованию Нового года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о существованиии каких-либо стандартных циркуляров для регионов и госкомпаний по ограничению празднования Нового года, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что есть превалирующая точка зрения, которую администрация президента доводит до регионов.

Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны подразделений администрации, что является нормальным. Но мне неизвестно, чтоб это были какие-то стандартные циркуляры, я таких не видел, — заявил Песков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов заявил, что новогодние выходные необходимо урезать. Он пояснил, что в холодное время года россияне не могут комфортно прогуляться по улице, а билеты на различные мероприятия в этот период стоят дорого. Миронов предложил перенести выходные дни на май, чтобы объединить нерабочие дни между 1 мая и 9 мая.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru назвал правильным решение властей Москвы и ряда других российских городов не отменять новогодние мероприятия на фоне специальной операции ВС РФ на Украине. По его мнению, отмена праздничных гуляний нанесет ущерб экономике, бизнесу и туризму в России.