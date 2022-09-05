В Кремле назвали условия возобновления работы «Северного потока» Песков: снятие санкций позволит возобновить работу «Северного потока»

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Газораспределительная станция

В том случае если страны — члены Евросоюза снимут с России санкции, прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» можно будет восстановить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно ограничения со стороны западных государств мешают обслуживать газовую систему, передает РБК.

Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегат, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии. Именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что ситуация с приостановкой поставок газа по «Северному потоку» связана исключительно с антироссийскими санкциями, других затрудняющих факторов не существует.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. В свою очередь компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.