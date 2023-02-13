В Кремле анонсировали встречу Путина с Зюгановым и Слуцким Песков заявил, что Путин 13 февраля встретится с Зюгановым и Слуцким

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия РФ» (КПРФ) Геннадий Зюганов (справа)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, пообщается с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, встреча пройдет в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, запланированного на 21 февраля.

Сегодня у президента запланированы несколько внутренних совещаний и встреч, но в начале второй половины дня в открытом режиме у президента начнется серия встреч с руководителями парламентских фракций, о чем шла речь. Сегодня у президента будет руководитель фракции КПРФ Зюганов и [руководитель] ЛДПР Слуцкий, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент России обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе, сделав акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере. По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.