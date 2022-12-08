В Кремле анонсировали встречу Путина с Пашиняном на саммите ЕАЭС Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Пашиняном на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян

Президент РФ Владимир Путин в Бишкеке «на полях» саммита ЕАЭС намерен провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Визит российского лидера в Бишкек запланирован на пятницу, 9 декабря.

Запланирована одна двусторонка — это беседа с премьер-министром Армении Пашиняном, — сказал он.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Высшим наднациональным органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС).

Роль постоянно действующего наднационального регулирующего органа выполняет Евразийская экономическая комиссия. Заседания проходят при участии президентов государств — участников ЕАЭС.

С 1 января 2023 года председательство в ЕАЭС перейдет к России, а в 2024 году к Армении.

В конце ноября после саммита ОДКБ Путин и Пашинян обсудили разблокирование транспортных артерий и урегулирование кризиса в регионе. Российский президент также заявил о союзнических отношениях между Арменией и Россией, добавив, что они имеют «древние глубокие корни». Он отметил, что товарооборот между двумя странами за девять месяцев текущего года вырос на 67%.