В Кремле анонсировали встречу Путина с лидером одной из стран СНГ

В Кремле анонсировали встречу Путина с лидером одной из стран СНГ Путин встретится с Пашиняном в Москве 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля, сообщила пресс-служба Кремля. Глава армянского правительства прибудет в Москву с рабочим визитом. Стороны обсудят стратегическое партнерство двух стран и региональную повестку дня.

1 апреля пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян назвал Россию другом и заявил о планах в ближайшее время посетить страну. Так он ответил на просьбу жительницы Еревана не разрывать отношения с РФ.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин по телефону обсудил с Пашиняном вопросы, связанные с дальнейшим торгово-экономическим взаимодействием двух государств. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

В конце февраля Пашинян заявил, что Ереван не намерен сворачивать присутствие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. При этом глава правительства отметил, что отношения двух стран находятся в стадии трансформации, меняясь под воздействием ряда факторов.