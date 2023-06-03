В Кремле усомнились в способности Франции разрешить украинский кризис Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Франция практически является прямым участником конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлом Зарубиным. Так он отреагировал на возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. По этой причине, считает Песков, вряд ли Франции способна выступать как нейтральное государство, которое может претендовать на роль модератора.

Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, тем которые могут претендовать на какую-то роль модератора. Скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан. Франция уже этого не может делать, потому что Франция — это активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины. И французы должны отдавать в этом отчет, — сказал Песков.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

1 июня Макрон заявил, что в настоящее время у него нет тем для полезного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не исключил, что в будущем продолжит переговоры. Макрон отметил, что в начале конфликта на Украине он неоднократно беседовал с Путиным по телефону.

Он добавил, что если появятся вопросы о гражданской атомной энергетике и безопасности на Запорожской атомной электростанции или будет наблюдаться «продвижение в ряде вопросов», при которых «диалог будет оправдан», он возобновит переговоры «без всяких колебаний».