В Кремле оценили идею Турции о создании альтернативы Совбезу ООН Песков: Россия считает систему ООН безальтернативным международным механизмом

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Россия считает систему ООН безальтернативным международным механизмом, приводит РИА Новости слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он отреагировал на предложении Турции создать альтернативу Совбезу ООН. По словам Пескова, такой шаг требует международного консенсуса.

Мы считаем, что по-прежнему система ООН, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом. В свое время она создавалась как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного консенсуса международного и, конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса как минимум, — сказал он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, «мир больше пяти» и на планете существует не только пятерка Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Турецкий лидер отметил, что международное сообщество не должно функционировать только благодаря решениям упомянутых государств.

Эрдоган также предложил изменить существующие правила, действующие внутри Совбеза ООН. По его словам, благодаря этому удастся восстановить доверие ко всемирной организации.

Во время митинга в поддержку Палестины в Стамбуле Эрдоган пригрозил странам Запада войной «креста с полумесяцем». Политик добавил, что народ Ближнего Востока настроен решительно и крепко стоит на ногах.