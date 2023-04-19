В КПРФ поддержали инициативу Путина о возвращении пионерии

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Президент России Владимир Путин неоднократно формулировал посылы относительно возрождения пионерии, заявил NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, всякий раз «исполнители» надеялись, что этот вопрос можно обойти стороной. Однако теперь, подчеркнул Ющенко, глава государства сам определил вектор направления.

И абсолютно правильно сделал. И мы не будем перетягивать на себя одеяло, ведь наша позиция по данному вопросу известна давно. КПРФ и так уже который год принимает ребят именно в пионеры. И мы надеемся, что после слов президента исполнители все-таки поймут, что для воспитания наших детей лучше пионерии ничего не придумаешь, — сказал пресс-секретарь партии.

Он добавил, что пионерия в первую очередь готовит ребенка к достойной взрослой жизни. И теперь, заметил Ющенко, «мы возвращаемся к тому, к чему мы должны были вернуться еще очень давно».

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с участием вице-премьеров призвал подумать над тем, чтобы называть «пионерами» участников детской организации «Движение первых». Этот вопрос глава государства обсудил с Татьяной Голиковой. Она прочитала доклад, в котором, в частности, упомянула указанное движение. Путин переспросил, идет ли речь о пионерах. Голикова ответила утвердительно, уточнив, что «так можно сказать по-старому».

Президент заметил, что термин «пионер», в отличие от «комсомолец», лишен идеологической окраски. Он попросил Голикову подумать над этим.