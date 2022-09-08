В Калининграде оценили призыв Эстонии к россиянам В Калининграде назвали призыв к россиянам Эстонии не приезжать в страну геноцидом

Калининградские власти назвали «проявлением геноцида» призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководитель пресс-службы губернатора области Дмитрий Лысков. Он добавил, что в регионе ждут разъяснения по процедурным вопросам закрытия въезда.

Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий (закрытия въезда для россиян – NEWS.ru.). Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя, — заявил Лысков.

Эстония ранее запретила въезд для россиян с шенгеном третьих стран. Нововведение вступит в силу 19 сентября.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу прямо заявил россиянам: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» По его словам, запрет также коснется путешественников с туристическими визами. При этом санкции не коснутся тех россиян, которые желают посетить страну с целью встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.