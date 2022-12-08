В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

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Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.

Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы, — заявил Пискарев.

Сотрудники ФСБ ранее предотвратили серию терактов в Запорожской области. В Мелитополе задержали трех человек, действовавших по заданию украинских спецслужб. В ходе обыска в их автомобиле были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По месту жительства задержанных обнаружены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.

Ранее сообщалось, что в Донецке завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Судить их будут на территории города.