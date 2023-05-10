В Госдуму внесли законопроект о денонсации договора ДОВСЕ Путин внес в ГД законопроект о денонсации Договора об обычном вооружении в Европе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, соответствующий документ появился в базе данных думских проектов. В пояснительной записке сказано, что договор был актуален в 90-е годы, однако сейчас он устарел и утратил связь с действительностью, поскольку ситуация с оружием в Европе за 16 лет резко ухудшилась.

С начала 90-х годов договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью. С целью побудить страны Запада изменить отношение к вопросам обеспечения европейской безопасности <…> действие договора в отношении Российской Федерации было приостановлено. За прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась, — говорится в тексте проекта.

Путин 10 мая назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Парламент России в ближайшее время планирует рассмотреть этот вопрос.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе не имеет смысла. Он заявил, что ДОВСЕ был создан еще при СССР, когда НАТО и страны Варшавского договора четко распределяли количество разрешенного вооружения между собой.