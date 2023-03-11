В Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии Депутат Шхагошев: протесты говорят, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

США готовят в Грузии гражданскую войну. С таким предположением выступил депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя протесты в Тбилиси. По его словам, которые приводит РИА Новости, для Вашингтона это испытанный сценарий свержения власти.

Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт, — сказал парламентарий.

Он также заявил, что во время Майдана грузинские бойцы перебрасывались на Украину, а теперь украинские перебрасываются в Грузию.

Ранее сообщалось, что воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию. Как заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, на акции протеста у парламента страны с трибуны выступил мужчина, сказав, что воевал на Украине.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.