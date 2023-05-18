В Госдуме выступили с инициативой тюремного туризма Депутат ГД Колунов предложил запустить экскурсии по тюрьмам для стоящих на учете россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил подумать над запуском в России экскурсий по тюрьмам для граждан, стоящих на учете в правоохранительных органах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам парламентария, такой вид туризма позволит снизить число преступлений.

Инициатива неплохая. Это будет некой мерой профилактики для нарушителей, уже стоящих на учете, но еще не осужденных, чтобы такие личности осознали меру ответственности. То есть задача напугать и тем самым предотвратить возможные преступления. Показали тюрьму, человек испугался и передумал, — пояснил Колунов.

Ранее сообщалось, что убившим в Петербурге во время стрима 13-летнюю девочку подросткам может грозить около 10 лет лишения свободы, поскольку им уже есть 14 лет. Адвокат Лилия Абдуллина отметила, что 16-летний блогер и его 15-летняя подруга действовали в сговоре, убив школьницу с особой жестокостью общественно опасным способом. По ее словам, преступление будет расценено судом как особо тяжкое.

По словам самого подростка, он хотел совершить суицид, но в итоге решил сесть в тюрьму.