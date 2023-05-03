Адвокат раскрыла, что ждет подростков за убийство 13-летней петербурженки Адвокат Абдуллина: убившим 13-летнюю девочку во время стрима грозит около 10 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убившим в Петербурге во время стрима 13-летнюю девочку подросткам может грозить около 10 лет лишения свободы, поскольку им уже есть 14 лет, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат Лилия Абдуллина. Она отметила, что 16-летний блогер и его 15-летняя подруга действовали в сговоре, убив школьницу с особой жестокостью общественно опасным способом. По ее словам, преступление будет расценено судом как особо тяжкое.

Данное преступление совершено группой лиц (действовали два человека), по предварительному сговору (жертву позвали в лес, планируя осуществить съемку видео о ее убийстве), с особой жестокостью (расчленение), общественно опасным способом. Погибшая заведомо находилась в беспомощном положении. Таким образом, преступление будет квалифицировано как особо тяжкое. В этом случае подростки подлежат уголовной ответственности по пп. «в» «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — подчеркнула адвокат.

По ее словам, 16-летний подросток как организатор и исполнитель убийства может получить более 10 лет лишения свободы, к уголовному делу об убийстве может добавиться статья о нарушении неприкосновенности частной жизни, поскольку он транслировал преступление в Сети. Его же 15-летняя соучастница получит не больше 10 лет колонии, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет.

16-летний стример вместе с приятельницей избил до смерти молотком 13-летнюю школьницу во время интернет-эфира 1 мая. Позднее несовершеннолетнего задержали, о его сообщнице информации нет. Он сознался в совершенном убийстве. По словам подростка, он хотел совершить суицид, но в итоге решил сесть в тюрьму.