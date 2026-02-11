Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам

Депутат Журова раскритиковала идею запретить въезд в Россию бывшим спортсменам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампред комитета Госдумы по международным отношениям, олимпийская чемпионка Светлана Журова не поддержала идею министра спорта России Михаила Дегтярева запретить въезд в страну сменившим гражданство спортсменам. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в настоящий момент такая инициатива юридически трудновыполнима и может создать раскол в обществе.

Разная судьба и разные обстоятельства вынуждают людей переезжать в другую страну и выступать за нее. Есть те, кто представляет иные государства будучи гражданами России. И как не пускать сюда спортсменов, если у них здесь родители, друзья? Многие живут в РФ, но выступают за другие страны. Я понимаю, что эмоционально у людей есть такое желание — наказать. Но возможно ли это юридически? Насколько я знаю, лишение россиянина гражданства — это нарушение прав, если человек никаких законов не нарушал. Я идею Дегтярева не поддерживаю. Мне кажется, она только разобщит наше общество сейчас, когда нужно сплотиться как никогда раньше, — высказалась Журова.

Она отметила, что ряд известных спортсменов, выступавших за другие государства, впоследствии возвращались на родину. По ее словам, они сейчас успешно работают тренерами.

Многие спортсменки, например, еще пять или 10 лет назад переехали в другие страны из-за замужества. Это решение было никак не связано с политикой. И что, им тоже въезд в Россию запретить? Нельзя же сделать так, что для одних это правило будет работать, а для других — нет. Многие россияне стали олимпийскими чемпионами, представляя другую страну, а потом, наоборот, вернулись в РФ. И сейчас они живут тут, работают тренерами. То есть вопрос запрета на въезд очень серьезный, — подытожила Журова.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что призыв Дегтярева о запрете въезда в страну сменившим спортивное гражданство атлетам является взвешенным и ответственным. Он согласился со словами министра спорта России.

