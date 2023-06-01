В Госдуме высказались о введении запрета продажи техники Apple в России Депутат Госдумы Чепа допустил введение запрета продажи техники Apple в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение запрета на продажу техники Apple в России вполне возможно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что такое решение должно зависеть от обстоятельств и в первую очередь будет связано с безопасностью для самих россиян. По его словам, в России есть много других компаний, которые вполне смогут заменить американского производителя.

Вполне возможно запретить продажи Apple у нас. Особенно с учетом того, что есть много других компаний, производящих качественную технику, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, многие государственные структуры уже отказались от использования техники американского производителя. Кроме того, парламентарий считает, что с осторожностью нужно пользоваться иностранными мессенджерами, в том числе WhatsApp. Чепа пояснил, что США следят за многими гражданами России, в связи с чем важно обращаться с техникой аккуратнее.

ФСБ России ранее вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО.