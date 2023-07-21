В Госдуме высказались о продлении срока срочной службы Картаполов: продолжительность срочной службы сохраняется в один год

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Срок срочной службы в России в один год останется прежним, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент нет необходимости в его увеличении.

Продолжительность срочной службы сохраняется в один год, необходимости в двух годах службы нет, — сказал он.

До этого Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году.

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Ранее Картаполов рассказал, что нижняя палата парламента может уже в июле принять закон о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. В этом случае в 2024 году предлагалось призывать в армию россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.