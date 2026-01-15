Атака США на Венесуэлу
В Госдуме разъяснили новые правила передачи полномочий совета дома

Депутат Чаплин: законопроект о совете дома защищает права собственников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Законопроект об избрании совета многоквартирного дома направлен на защиту прав собственников, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, инициатива поможет предотвратить негативные последствия в случае непредвиденных ситуаций.

Управление многоквартирным домом — это основа комфорта и порядка для миллионов граждан России. Однако на практике часто возникают ситуации, когда полномочия председателя или членов совета дома прекращаются, а новый состав долгое время не избирается. Это ведет к правовому вакууму, проблемам с заключением договоров, обслуживанием имущества и, в конечном счете, ухудшению условий жизни людей. Предлагаемый законопроект устраняет эту проблему, создавая четкий и последовательный механизм действий. Это повышает уровень ответственности и управляемости в сфере ЖКХ, защищает законные интересы собственников и предотвращает возможные злоупотребления, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что законопроект вводит строгие критерии и процедуру для досрочного прекращения полномочий председателя и членов совета многоквартирного дома, а также обязывает собственников выбрать новых кандидатов на эти должности. По словам депутата, в случае если эта обязанность не будет выполнена в течение двух месяцев, органы местного самоуправления получат право организовать и провести общее собрание.

Важно, что документ предусматривает и решение для временных ситуаций, например, болезни председателя, позволяя оперативно передать полномочия другому члену совета. Мы делаем систему управления домами более отлаженной и защищенной от сбоев, что непосредственно отразится на качестве услуг и сохранности общего имущества граждан, — резюмировал Чаплин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила освободить председателей советов многоквартирных домов от налогов или включить их деятельность в список разрешенных для самозанятых. По ее словам, пенсионеры, работающие в советах домов, часто уходят с должностей, потому что им выгоднее получить индексацию пенсии.

