В Госдуме разнесли законопроект о появлении раздела для мам на «Госуслугах» Останина: будущим мамам нужен стабильный доход, а не раздел на «Госуслугах»

Фото: duma.gov.ru

Никакой раздел на портале «Госуслуги» не побудит россиян заводить детей, если у них не будет места проживания и стабильного дохода, прокомментировала NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина инициативу депутата Ольги Занко о создании курсов для будущих матерей на соответствующей платформе. Останина подчеркнула, что предпочла бы видеть реальные законопроекты, в которых нуждается молодежь, а не имитацию бурной деятельности в депутатском сообществе.

Инициатива с созданием раздела для мам на «Госуслугах» относится к разряду PR-ходов и преследует цель оставить одномоментный след в истории, как говорится, «калиф на час», — сказала Останина.

Ранее Занко заявила о необходимости создать бесплатные курсы для будущих матерей, которые будут доступны на портале «Госуслуги». Она отметила, что сейчас существует большое количество информации о беременности и родах, но не вся она проверена и достоверна, а в некоторых случаях за курсы необходимо заплатить.

РБК со ссылкой на доклад Росстата ранее писал, что численность населения России к 2030 году может снизиться на три миллиона человек. Среди основных причин называются рост доли пожилых людей и снижение числа родившихся. При этом отмечается, что данные спрогнозированы без учета новых регионов.